Москвичам пообещали 30-градусную жару в субботу

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Малооблачная погода и температура воздуха до 30 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, 23 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Так, днем в столице ожидается от 28 до 30 градусов тепла. В ночное время температура может опуститься до плюс 14 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер прогнозируется северный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться на уровне около 748 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем 23 июля ожидается от 25 до 30 градусов тепла, ночью — до плюс 11 градусов, уточнили на сайте Гидрометцентра РФ.

В связи с жарой 23 июля в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с 12:00 до 18:00. По прогнозам синоптиков, с 23 по 24 июля включительно в столице ожидается экстремальная жара: столбики термометров днем будут достигать отметки 30–32 градуса тепла.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода изменится из-за приближения отрога высокого давления с запада, температура повысится, станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся. При этом жара не будет слишком сильной, так как Москва находится на самом конце этого отрога.