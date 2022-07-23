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Словакия может отказаться от борьбы с Россией на стороне Украины

Георгий Соланович
В мире
Словакия может отказаться от борьбы с Россией на стороне Украины
Фото: Pixabay

Словакия может отказаться поставлять оружие Украине и поддерживать санкции в отношении России. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

Авторы статьи утверждают, что Киев может потерять союзника в результате досрочных выборов в Словакии. В материале отмечается, что лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику Братиславы в части снабжения ВСУ вооружением.

— Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала Украине, последней крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки, — пишет «ЕП».

Так, в случае смены власти в Словакии Братислава может занять позицию Венгрии, которая выступает против запрета на российский газ. Авторы материала подчеркнули, что отказ от энергоресурсов РФ Словакии обойдется очень недешево.

Для предотвращения такой ситуации Киеву стоит отправить в Братиславу «нового и мотивированного» украинского посла, передает РИА Новости.

До этого Россия расширила список недружественных стран. В него вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Странам также ограничили возможность по найму сотрудников в посольства, консульства и представительства госорганов.

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