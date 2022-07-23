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Sankei: Япония не разрешила Путину приехать на похороны Абэ

Георгий Соланович
В мире
Sankei: Япония не разрешила Путину приехать на похороны Абэ
Фото: Администрация президента РФ

Власти Японии планируют запретить президенту России Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра государства Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября. Об этом сообщило издание Sankei в субботу, 23 июля.

В Sankei уточнили, что причиной такого решения являются персональные санкции, которые Япония ввела в отношении Путина после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

— Однако дипломатические отношения с Москвой не разорваны, поэтому российская сторона будет уведомлена о церемонии, — отмечается в материале.

Однако ради приезда Путина на похороны Токио ослаблять рестрикции не планирует, а в МИД Японии визита российского лидера не ожидают, пишет Sankei.

Путин был хорошо знаком с Абэ — политики много раз встречались в рамках деловых визитов. Российский лидер в общении с бывшим премьером Японии был на «ты», передает РИА Новости.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля после нападения злоумышленника в городе Нара. Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета Нары.

Злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии в ходе его выступления в городе Нара. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. Согласно предоставленной информации, нападавший попал в грудь Абэ.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, каким политиком был Синдзо Абэ и как относился к России. Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков заявил, что Абэ вошел в историю Японии как успешный профессиональный политик.

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