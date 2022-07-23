Более 60 сотрудников ЦОМП дежурят на станциях из-за закрытия участка БКЛ

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях закрытого участка Большой кольцевой линии метро Москвы (БКЛ) от станции «Савеловская» до «Петровского парка» и помогают горожанам подобрать удобный маршрут. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 23 июля.

— Мы стараемся обеспечить максимально комфортные и удобные поездки по городу. Однако при расширении метро мы вынуждены вводить некоторые ограничения: в течение месяца не будет движения на участке БКЛ от «Савеловской» до «Петровского парка». Сориентироваться пассажирам помогут 60 сотрудников ЦОМП. Обращайтесь к ним, они подскажут самый короткий маршрут, — цитирует дептранс заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Станции БКЛ столичного метрополитена «Савеловская» и «Петровский парк» закрыли до 22 августа для интеграции нового участка в действующую систему. Отмечается, что работы необходимы для присоединения нового участка БКЛ, в частности станций «Рижская», «Сокольники» и «Марьина Роща». После их открытия можно будет быстрее перемещаться между соседними районами и экономить в среднем 15 минут в пути.