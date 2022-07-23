В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 925 человек

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За последние сутки в Москве выявили 1871 случай коронавирусной инфекции, при этом 235 горожан были госпитализированы в медицинские учреждения столицы. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф в субботу, 23 июля.

— Выявлено случаев за сутки — 1871, госпитализированы 235 человек, выздоровели 925 человек, семь человек умерли за сутки, — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 2 796 868 случаев коронавируса, выздоровели от инфекции 2 598 905 человек, при этом погибло 44 374 горожанина.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что новая волна коронавирусной инфекции в скором времени накроет Россию, но она не так опасна: это так называемый хвост эпидемии.

Разновидность «кентавр», представляющая собой один из вариантов штамма COVID-19 «омикрон», обнаружена уже в десяти странах мира. По заразности эту разновидность коронавируса можно сравнить с вирусом кори. При этом данный вирус не вызывает серьезных осложнений и не приводит к возникновению пневмонии. Чаще всего он поражает верхние дыхательные пути, поэтому по симптомам похож на ОРВИ.