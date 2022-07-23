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В ООН заявили, что договор по зерну носит добровольный характер

Георгий Соланович
В мире
В ООН заявили, что договор по зерну носит добровольный характер
Фото: shutterstock

Достигнутая в Стамбуле договоренность о вывозе зерна из украинских портов не предусматривает механизма принуждения и носит исключительно добровольный характер. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс в субботу, 23 июля.

— Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика, — заявил Гриффитс.

Он напомнил, что в Стамбуле договорились о ненападении на грузовые судна. В Анкаре в свою очередь будет создан совместный координационный центр (СКЦ), который будет заниматься урегулированием возможных инцидентов. В СЦК войдут как представители Украины, так и России, передает РИА Новости.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, а от российской стороны — министр обороны Сергей Шойгу.

Также в рамках встречи в Стамбуле Гутерреш и Шойгу подписали меморандум о содействии ООН в поставках сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ на международный рынок.

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