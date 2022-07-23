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Грабитель и полицейский устроили пистолетную дуэль в Эквадоре

Георгий Соланович
Происшествия
Грабитель и полицейский устроили пистолетную дуэль в Эквадоре
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Неизвестный в Эквадоре попытался ограбить продуктовый магазин, в котором на тот момент находился сотрудник полиции в штатском.

Правоохранитель не растерялся и выстрелил в грабителя, в этот же момент злоумышленник начал стрелять в полицейского. Через несколько секунд грабитель упал на пол с пулевым ранением.

После этого полицейский вызвал подкрепление. Он также оказался ранен.

Видео: Telegram / zvezdanews

Нарушителя госпитализировали в критическом состоянии, передает Telegram-канал Zvezdanews.

До этого на юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь по девушке из пневматического оружия. Она получила ранение. Инцидент случился на улице Марьинский Парк. Стрельба велась из пневматического оружия из окна здания.

Полиция Эквадор стрельба
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