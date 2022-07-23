Грабитель и полицейский устроили пистолетную дуэль в Эквадоре
Неизвестный в Эквадоре попытался ограбить продуктовый магазин, в котором на тот момент находился сотрудник полиции в штатском.
Правоохранитель не растерялся и выстрелил в грабителя, в этот же момент злоумышленник начал стрелять в полицейского. Через несколько секунд грабитель упал на пол с пулевым ранением.
После этого полицейский вызвал подкрепление. Он также оказался ранен.
Нарушителя госпитализировали в критическом состоянии, передает Telegram-канал Zvezdanews.
До этого на юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь по девушке из пневматического оружия. Она получила ранение. Инцидент случился на улице Марьинский Парк. Стрельба велась из пневматического оружия из окна здания.