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ГИБДД проведет в Москве рейд по выявлению пьяных водителей 23–24 июля

Анастасия Колоскова
Город
ГИБДД проведет в Москве рейд по выявлению пьяных водителей 23–24 июля
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники столичной ГИБДД проведут 23–24 июля усиленные рейды в округах, где наблюдается наибольшее количество ДТП с участием нетрезвых автомобилистов. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Провели анализ аварийности и выяснили, на территории каких округов чаще всего происходят дорожные аварии с участием нетрезвых водителей, — говорится в сообщении.

Усиленные рейды по проверке водителей на состояние опьянения будут проходить в этих местах с 20:00 субботы и до 23:00 воскресенья. При этом в ГИБДД не уточнили, о каких именно округах идет речь, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2022 года почти 13,5 тысячи водителей привлекли к ответственности за пьяное вождение или отказ от освидетельствования. При этом 6424 водителя привлечены за езду в пьяном виде.

От медицинского освидетельствования отказались 6307 автолюбителей. За факт повторного управления автомобилем в нетрезвом виде к ответственности привлекли 700 человек.

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