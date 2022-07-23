«А куда деваться?»: Киркоров заявил о желании остаться в России

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Певец Филипп Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России, ведь он видит свое будущее только на просторах страны.

— В то время, когда все бегут из страны, — я остался. А куда деваться? — задался вопросом артист.

Он подчеркнул, что в России находятся его родина и жизнь. Именно здесь будущее его детей и его самого, передает слова Киркорова StarHit.

В июле Киркоров прослезился у могилы матери в Болгарии. Артист посетил Софию, чтобы выразить любовь к близкому человеку.

Мать знаменитого артиста Виктория Лихачева ушла из жизни в 1994 году. Несмотря на почти 30 лет со дня трагедии, боль в душе Киркорова не утихла: каждый год он старается посещать могилу, чтобы почтить память матери.

Журналист Павел Мавриди заявил, что актриса и телеведущая Мария Шукшина и прочие отечественные инфлюенсеры и лидеры мнений, которые продвигают принятие нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, могут добиться того, что Россию может покинуть Киркоров и другие исполнители. Он заметил, что мир современного отечественного шоу-бизнеса на 90 процентов состоит из представителей сексуальных меньшинств.