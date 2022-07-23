Двух мужчин спасли на Москве-реке в районе Новозаводской улицы

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Россия, Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Вахтенным наблюдателем поисково-спасательной станции «Фили» на Москве-реке в районе Новозаводской улицы были замечены два человека, просящих о помощи. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— Мужчинам 1986 и 1988 годов рождения оказана первая помощь, а прибывшая вскоре бригада «скорой» оказала медицинскую помощь, но от дальнейшей госпитализации оба пловца отказались и после проведенной спасателями профилактической беседы о недопустимости купания в запрещенных местах убыли домой. Причина происшествия — купание в запрещенном месте и переоценка собственных сил, — говорится в сообщении.

Спасатели на воде, как уточняется, советуют соблюдать правила безопасности на водоемах. Рекомендуется купаться только в разрешенных для этого местах и не переоценивать свои силы, сообщается в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

10 июля сотрудники поисково-спасательной станции «Мещерская» помогли двум детям, которые начали тонуть. Отмечается, что пострадавших доставили на спасательную станцию, где им оказали первую помощь.

Мальчики рассказали, что плавали в пруду и им удалось далеко заплыть, однако на обратную дорогу сил уже не хватило. Их мать в это время была на берегу.