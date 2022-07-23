Новые выделенные полосы для городского транспорта откроют в Москве

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Россия, Москва, Широкая улица Карта всех событий

Новые выделенные полосы для городского транспорта будут открыты еще на шести участках дорог в Москве. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что «выделенки» для автобусов и электробусов начнут работу с 13 августа на следующих участках: на улице Широкой (от улицы Малыгина до улицы Осташковской) — 0,8 километра; на улице Автозаводской (от 3-го Автозаводского проезда до ТТК) — 0,35 километра; на улице Свободы у МКАД (три участка на развязке на эстакаде) — 0,27 километра; на Волжском бульваре (от улицы Окской до Волгоградского проспекта) — 0,17 километра; на улице Юных Ленинцев (от улицы Артюхиной до улицы Люблинской) — 0,25 километра, а также на съезде с Ленинградского шоссе на улице Беговой — 0,46 километра.

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Подробнее с местами расположения новых выделенных полос можно ознакомиться на схемах, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В конце июня на Шереметьевской улице в Москве начала работать новая выделенная полоса. Благодаря ей для жителей районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща в два раза сократится путь к метро и к центру города.

Так, по выделенной полосе каждые три минуты проезжают автобусы и электробусы пяти маршрутов, которые ежедневно перевозят более 20 тысяч пассажиров.