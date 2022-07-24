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Мотошкола Мосгортранса впервые провела турнир среди взрослых учеников

Егор Провоторов
Город
Мотошкола Мосгортранса впервые провела турнир среди взрослых учеников
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мотошкола Мосгортранса впервые в истории организовала турнир среди взрослых учеников. 22 человека приняли участие в соревнованиях по мотоджимхане.

Речь идет о спортивных испытаниях на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.

— По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность движения в городе. В мотошколе Мосгортранса можно изучить правила дорожного движения, получить права категории А и А1, освоить навыки безопасного скоростного управления мотоциклом. Сегодня свои результаты показали взрослые ученики. Поздравляем победителей и напоминаем, что город — не место для быстрой езды, — рассказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов, слова которого приводит телеграм-канал ведомства.

Накануне в московском департаменте транспорта рассказали, что ситуационный ЦОДД 15 августа добавит 15 парковочных мест и зону для безопасной высадки детей у Хорошевской школы на северо-западе Москвы.

Транспорт Мотоциклы Максим Ликсутов
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