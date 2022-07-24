Госсекретарь США обвинил Россию в нанесении ударов по одесскому порту

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Власти Соединенных Штатов осуждают удар по одесскому порту, ответственность за который возлагают на Россию, и утверждают, что Москва якобы нарушила собственные обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна. Об этом говорится в субботнем заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

— Спустя лишь 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства, атаковав порт, из которого, согласно данным договоренностям, вновь будут транспортировать зерно и сельскохозяйственную продукцию, — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Как полагает Блинкен, российская сторона «лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир — поставок продовольствия». По версии главы Госдепа, эта «атака» вызывает сомнения в надежности обязательств Москвы выполнять заключенную сделку и «подрывает» работу, проведенную Украиной, Турцией и ООН с тем, чтобы обеспечить доставку на мировые рынки продуктов питания, имеющих жизненно важное значение.

В заявлении американского госсекретаря утверждается, что «Россия несет ответственность за усугубление продовольственного кризиса» и обязана в полной мере выполнять условия сделки, на которую согласилась, пишет ТАСС.

В минувшую субботу, 23 июля, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не наносила ударов по порту Одессы.