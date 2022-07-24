В Госдуме предложили ввести проездной на курорты России для учителей

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме предложили ввести «педагогический проездной» для школьных учителей, который позволит путешествовать на курорты юга России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в воскресенье, 24 июля.

— «Педагогический проездной» даст возможность школьным учителям покупать билеты до курортов России по тысяче рублей. Остальные затраты на поездку должны быть в виде субсидии от государства, — сказал он.

Чернышов добавил, что нововведение позволит помочь туристической отрасли России. Кроме того, мера обеспечит доступный отдых для школьных учителей, передает РИА Новости.

До этого депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил с инициативой сделать сокращенный рабочий день для тех, кто отмечает день рождения. По его мнению, подобная мера будет способствовать росту солидарности и единения в обществе.

Кроме того, спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что в нынешних условиях было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения отпусков депутатов и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу. Он отметил, что для воплощения инициативы нужно будет подготовить поправки, в том числе к закону о статусе депутата.