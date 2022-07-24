Московские врачи вылечили 911 человек от коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 911 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 24 июля.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в столице выздоровели более 2,5 миллиона горожан. За последние 24 часа в столице выявили 2386 новых случаев заражения ковидом.

При этом 12 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией.

Также стало известно, что за последние 24 часа в 85 регионах России выявили 7523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в России от COVID-19 скончались 37 граждан, еще 757 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 4812 человек.

Также врач-терапевт, пульмонолог Светлана Божко рассказала, что новый подвид коронавирусной инфекции «кентавр» отличается высоким уровнем заразности. По ее словам, инфицированный «кентавром» может заразить до 16 человек.