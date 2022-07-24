Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнута» повлияет на отношения с Россией

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Закрытие офисов агентства «Сохнут», занимающегося образовательной деятельностью, станет серьезным событием и окажет влияние на дальнейшие отношения Израиля и России. Об этом заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в воскресенье, 24 июля.

— Отношения с Россией важны для Израиля. Еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения, — сказал он.

Премьер добавил, что юридическая делегация Иерусалима готова выехать в Москву. Соответствующее поручение там уже получено, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут». Отмечается, что Яир Лапид провел переговоры с министром абсорбции Пниной Тамено-Шете о сложившейся ситуации.

Министерство юстиции России попросило ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля.