Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнута» повлияет на отношения с Россией

Александр Афонин
В мире
Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнута» повлияет на отношения с Россией
Фото: Pixabay

Закрытие офисов агентства «Сохнут», занимающегося образовательной деятельностью, станет серьезным событием и окажет влияние на дальнейшие отношения Израиля и России. Об этом заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в воскресенье, 24 июля.

— Отношения с Россией важны для Израиля. Еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения, — сказал он.

Премьер добавил, что юридическая делегация Иерусалима готова выехать в Москву. Соответствующее поручение там уже получено, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут». Отмечается, что Яир Лапид провел переговоры с министром абсорбции Пниной Тамено-Шете о сложившейся ситуации.

Министерство юстиции России попросило ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля.

Россия Израиль Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте