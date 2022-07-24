Два человека погибли при стрельбе в филиппинском университете

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Жертвами перестрелки в филиппинском университете Атенео-де-Манила стали двое человек, трое — госпитализированы. Об этом в воскресенье, 24 июля, информирует новостной телеканал ABS-CBN.

По данным СМИ, стрельба началась в тот момент, когда выпускники юридического факультета университета Атенео-де-Манила должны были сдавать итоговые экзамены.

В ходе эфира новостного телеканала ведущая, ссылаясь на слова директора полицейского округа города Кесон, заявила, что в результате стрельбы охранник и неизвестный мужчина погибли на месте, еще трое ранены. Они доставлены в клинику.

На данном этапе Национальное бюро расследований Филиппин направило группу агентов для выяснения обстоятельств трагедии.

Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы 19 июля в баре в 11-м округе Парижа. Мэр округа Франсуа Воглен заявил, что одного из нападавших задержали, второй скрылся с места происшествия.

Помимо этого, трое американцев погибли при стрельбе в Соединенных Штатах в Мэриленде. Стрелявший попытался скрыться на машине, но сотрудникам правоохранительных органов удалось его остановить.