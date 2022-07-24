Московские спасатели помогли велосипедисту в Битцевском парке

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра помогли мужчине, который получил травму при выполнении трюков на спортивных велосипедах в Битцевском парке. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— Как нам рассказал товарищ пострадавшего, они выполняли различные трюки на спортивных велосипедах. Один из мужчин не справился с управлением, упал, ударился головой о землю. По прибытии нас встретил врач скорой помощи, который попросил помочь перенести пострадавшего мужчину в машину для транспортировки в больницу, — прокомментировал старший дежурной смены, спасатель авиацентра.

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

При этом он добавил, что сотрудники центра переложили пострадавшего на ковшовые носилки и вынесли его из парка к карете скорой помощи, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

На Москве-реке 23 июля в районе Новозаводской улицы были спасены двое мужчин. Так, вахтенным наблюдателем поисково-спасательной станции «Фили» были замечены два человека, просивших о помощи.