Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях московского метро

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Сотрудники Московского метрополитена организовали раздачу бесплатной воды на восьми станциях подземки. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Жара в Москве не отступает. Мы заботимся о своих пассажирах и начали раздавать бесплатную воду в вестибюлях восьми станций метро, — говорится в сообщении.

Уточняется, что получить бутылку воды можно на станциях «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Выхино».

В ведомстве отметили, что в знойную погоду человеку необходимо соблюдать водный баланс. Кроме того, для комфорта пассажиров специалисты регулярно следят за температурой в холлах метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы 24 июля ожидает жаркая, солнечная и сухая погода. Так, в городе воздух прогреется до плюс 29–31 градуса, в Подмосковье — до плюс 27–32. По его словам, ветер ожидается юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду.