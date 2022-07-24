Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог Журавлев назвал две страны, которые могут пополнить список недружественных

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог Журавлев назвал две страны, которые могут пополнить список недружественных
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Потенциальными кандидатами на включение в список недружественных России стран могут быть Эквадор и Чили. Такое предположение в беседе с «Вечерней Москвой» сделал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Правительство 24 июня в очередной раз расширило перечень недружественных стран. На этот раз в него вошли Багамы, а также острова Гернси и Мэн, являющиеся коронными владениями Великобритании. Теперь в списке недружественных России стран более 50 государств и территорий.

Новые государственные образования попали в перечень из-за введенных против России санкций, напомнил собеседник «ВМ». Багамы запретили любые операции с Минфином и Банком России, а острова Мэн и Гернси поддержали санкции, введенные Великобританией.

Список недружественных России стран может вновь пополниться. По словам Журавлева, одним из основных претендентов на включение в него является Эквадор.

— В Эквадоре недавно произошел государственный переворот, и там откровенно проамериканский режим, — пояснил политолог.

Еще один потенциальный кандидат на попадание в список — Чили. В этой стране также сменился лидер: с марта 2022 года страну возглавляет Габриэль Борич. Он является политиком левого толка и настроен проамерикански, уточнил Журавлев.

До этого политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в беседе с «ВМ» сообщил, что попадание в российский список недружественных стран для любого государства означает автоматическое ограничение в правах их граждан и представителей на территории РФ.

Чили Эквадор Недружественные страны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте