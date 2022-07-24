Политолог Журавлев назвал две страны, которые могут пополнить список недружественных

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Потенциальными кандидатами на включение в список недружественных России стран могут быть Эквадор и Чили. Такое предположение в беседе с «Вечерней Москвой» сделал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Правительство 24 июня в очередной раз расширило перечень недружественных стран. На этот раз в него вошли Багамы, а также острова Гернси и Мэн, являющиеся коронными владениями Великобритании. Теперь в списке недружественных России стран более 50 государств и территорий.

Новые государственные образования попали в перечень из-за введенных против России санкций, напомнил собеседник «ВМ». Багамы запретили любые операции с Минфином и Банком России, а острова Мэн и Гернси поддержали санкции, введенные Великобританией.

Список недружественных России стран может вновь пополниться. По словам Журавлева, одним из основных претендентов на включение в него является Эквадор.

— В Эквадоре недавно произошел государственный переворот, и там откровенно проамериканский режим, — пояснил политолог.

Еще один потенциальный кандидат на попадание в список — Чили. В этой стране также сменился лидер: с марта 2022 года страну возглавляет Габриэль Борич. Он является политиком левого толка и настроен проамерикански, уточнил Журавлев.

До этого политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в беседе с «ВМ» сообщил, что попадание в российский список недружественных стран для любого государства означает автоматическое ограничение в правах их граждан и представителей на территории РФ.