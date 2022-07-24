Лавров: Россия не просит Запад о снятии санкций

Фото: МИД РФ

Россия не просит Запад снять наложенные на нее санкции, однако проблему с продовольствием западным странам необходимо решить самостоятельно. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы не просим о снятии санкций — это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность, — сказал министр.

По словам Лаврова, Москва не пошла бы на продуктовую сделку, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции, передает РИА Новости.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, а от российской стороны — министр обороны Сергей Шойгу.

Также в рамках встречи в Стамбуле Гутерреш и Шойгу подписали меморандум о содействии ООН в поставках сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ на международный рынок.