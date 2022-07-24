«Преднамеренное убийство!»: Разин назвал возможную причину смерти Шатунова

Фото: Youtube / Юрий Шатунов

Продюсер и экс-участник коллектива «Ласковый май» Андрей Разин назвал еще одну возможную причину смерти певца Юрия Шатунова.

— Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек, помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, — из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит… Юра умрет, вы просто его убьете. И они его добили. Я считаю, что это убийство человека просто, — отметил он.

При этом музыкант добавил, что Шатунов часто принимал лекарственные препараты. По его словам, врачи рекомендовали ему не выступать так часто.

— Врач говорил, что он не имеет права вообще на сцену выходить. Он не может работать больше 30 минут… Но Кудряшов заставлял его работать на сцене одного. Он все время один на сцене под софитами, под такими нагрузками… Два часа он один вел концерт. Даже я даю концерт 45 минут, остальное — мои солисты работают, чтобы меня подстраховать, — рассказал Разин.

Кроме того, продюсер заявил, что Шатунов предупреждал на последнем концерте о проблемах со здоровьем, однако все равно провел выступление в полной мере, сообщает StarHit.

В начале июля Разин обвинил адвокатов артиста в его смерти. Он считает, что певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.