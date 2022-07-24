Движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановили

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Движение трамваев № 1, 3+38 и 16+39 на Симферопольском бульваре восстановлено. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Симферопольском бульваре, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно об отмене движения трамваев № 4л, 4п, 7 и 13 по выходным дням и пятницам с 22 июля. Данное решение было принято в связи с проведением ремонтных работ в ВАО.

Трамваи маршрутов № 26, 38 и 49 также поменяли схему движения из-за проведения ремонтных работ на участке Черемушки — Серпуховский Вал. Так, трамвай № 38 будет следовать от «Пролетарской» до Серпуховского Вала.

В конце июня на Шереметьевской улице в Москве начала работать новая выделенная полоса. Благодаря ей для жителей районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща в два раза сократится путь к метро и к центру города.