Москвичам рассказали о первом дне после закрытия участка БКЛ

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Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

После закрытия участка «Савеловская» — «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро (БКЛ) 60 работников ЦОМП помогают пассажирам сориентироваться, подобрать оптимальный маршрут. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пассажиров на станции «Савеловская» серой линии было больше на 10 процентов, чем в прошлую субботу. На станции «Динамо» — на три процента. Станции работали штатно и справились с возросшим пассажиропотоком, — отметили в дептрансе.

Уточняется, что доехать от «Петровского парка» до «Савеловской» можно на электробусах т42. Сейчас они ходят с интервалом от шести до восьми минут в час пик. В будни выпуск будет увеличен на три электробуса, а интервалы сократятся до четырех–семи минут в пиковое время, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Участок БКЛ от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли до 22 августа. Отмечается, что работы необходимы для присоединения нового участка БКЛ, в частности, станций «Рижская», «Сокольники» и «Марьина Роща».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что временное закрытие участка необходимо для интеграции инженерных систем строящегося участка ветки в действующую систему подземки.

Он отметил, что если бы действующий участок БКЛ не закрыли, специалистам пришлось бы работать в ночное время, что увеличило бы продолжительность работ в восемь раз.