Андрей Бочкарев заявил, что закрытие участка БКЛ необходимо для интеграции новых станций

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Временное закрытие участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от станции «Савеловская» до «Петровского парка» необходимо для интеграции инженерных систем строящегося участка ветки в действующую систему подземки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 23 июля.

— В течение месяца с 23 июля предполагается выполнить перекладку существующей кабельно-проводниковой продукции, уложить порядка 60 километров кабеля, в том числе 24 километра силового, и смонтировать почти тысячу единиц оборудования для подключения инженерных систем строящегося участка БКЛ для действующих коммуникаций Московского метрополитена, — заявил Бочкарев.

Он отметил, что если бы действующий участок БКЛ не закрыли, специалистам пришлось бы работать в ночное время, что увеличило бы продолжительность работ в восемь раз.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что при производстве работ в круглосуточном режиме будет задействовано около 240 человек и 6 единиц спецтехники. При этом у москвичей на время закрытия участка есть возможность воспользоваться альтернативными маршрутами.

Участок БКЛ столичного метрополитена от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли до 22 августа. В связи с этим более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях БКЛ и помогают горожанам подобрать удобный маршрут.