Андрей Бочкарев заявил, что закрытие участка БКЛ необходимо для интеграции новых станций
Временное закрытие участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от станции «Савеловская» до «Петровского парка» необходимо для интеграции инженерных систем строящегося участка ветки в действующую систему подземки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 23 июля.
— В течение месяца с 23 июля предполагается выполнить перекладку существующей кабельно-проводниковой продукции, уложить порядка 60 километров кабеля, в том числе 24 километра силового, и смонтировать почти тысячу единиц оборудования для подключения инженерных систем строящегося участка БКЛ для действующих коммуникаций Московского метрополитена, — заявил Бочкарев.
Он отметил, что если бы действующий участок БКЛ не закрыли, специалистам пришлось бы работать в ночное время, что увеличило бы продолжительность работ в восемь раз.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что при производстве работ в круглосуточном режиме будет задействовано около 240 человек и 6 единиц спецтехники. При этом у москвичей на время закрытия участка есть возможность воспользоваться альтернативными маршрутами.
Участок БКЛ столичного метрополитена от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли до 22 августа. В связи с этим более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях БКЛ и помогают горожанам подобрать удобный маршрут.