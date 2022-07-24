Sun: Британский спецназ обучал ВСУ для возврата острова Змеиный

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Британские спецназовцы обучали коллег из ВСУ, чтобы те могли вернуть остров Змеиный. Об этом в воскресенье, 25 июля, со ссылкой на источник сообщила газета The Sun.

— Отряд специального назначения военно-морских сил отправился на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций, — говорится в публикации.

Уточняется, что британский спецназ обучал украинцев использовать подводные буксировщики. По данным издания, с помощью британских ВМС украинские водолазы обследовали побережье на наличие мин, прежде чем дать сигнал основной группе о начале атаки.

Тем не менее в самом тексте статьи нет упоминания острова, оно присутствует лишь в заголовке. Также Sun не называет даты предполагаемого обучения, передает РИА Новости.

30 июня вооруженные силы России в качестве «шага доброй воли» вывели гарнизон с острова Змеиный. Тем самым российская сторона продемонстрировала мировому сообществу, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Замначальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов сообщил, что вооруженные силы Украины намереваются взять остров Змеиный под полный контроль.