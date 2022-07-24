Эскалатор на станции метро «Владыкино» закроют на ремонт 25 июля

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Россия, Москва, метро Владыкино Карта всех событий

Эскалатор на станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро будет закрыт на ремонт с 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе подземки в воскресенье, 24 июля.

— С 25.07.2022 по 27.07.2022 на станции «Владыкино» (выход № 2) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

24 июля сообщалось, что после закрытия участка «Савеловская» — «Петровский парк» БКЛ 60 работников ЦОМП помогают пассажирам сориентироваться и подобрать оптимальный маршрут.

Пассажиров на станции «Савеловская» серой линии было больше на десять процентов, чем в прошлую субботу. На станции «Динамо» — на три процента. Станции работали штатно и справились с возросшим пассажиропотоком.

Уточняется, что доехать от «Петровского парка» до «Савеловской» можно на электробусах т42. Сейчас они ходят с интервалом от шести до восьми минут в час пик. В будни выпуск будет увеличен на три электробуса, а интервалы сократятся до четырех–семи минут в пиковое время.