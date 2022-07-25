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Около станции БКЛ «Сокольники» расширят тротуары и сделают пешеходные маршруты

Евгений Белоусов
Город
Около станции БКЛ «Сокольники» расширят тротуары и сделают пешеходные маршруты
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Специалисты приступили к проведению второго этапа благоустройства территории около станции БКЛ «Сокольники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 25 июля.

— Основная задача — сделать удобные пешеходные маршруты к новому транспортному объекту, поэтому спроектировали их с учетом ожидаемого роста пассажиропотока, — сказал заммэра.

По словам Бирюкова, для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, а также обустроены удобные проходы.

Так, планируется убрать под землю в кабельную канализацию воздушные линии. Тротуары будут расширены, а их покрытие полностью заменят.

Общая площадь пешеходной зоны составит более 25 тысяч квадратных метров. На территориях возле новой станции появятся более 120 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Работы по благоустройству планируется завершить к сентябрю 2023 года.

22 июля стартовал второй этап работ по благоустройству возле станции БКЛ «Проспект Вернадского» на юго-западе столицы.

Так, на следующем этапе планируется благоустройство Проектируемого проезда № 6639 и улицы Удальцова. Основной задачей является создание удобных маршрутов к новой станции от жилых массивов и комфортных пространств для отдыха.

Петр Бирюков Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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