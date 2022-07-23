Второй этап благоустройства стартовал около станции БКЛ «Проспект Вернадского»

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Россия, Москва, Проектируемый проезд № 6639 Карта всех событий

Стартовал второй этап работ по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Проспект Вернадского» на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В 2020–2021 годах в рамках первого этапа обновили улицы Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, часть улицы Михаила Певцова, участок проспекта Вернадского перед БЦ «Вернадский», — рассказал он.

Так, на следующем этапе планируется благоустройство Проектируемого проезда № 6639 и улицы Удальцова. Основной задачей является создание удобных маршрутов к новой станции от жилых массивов и комфортных пространств для отдыха.

Специалисты уберут воздушные линии в кабельную канализацию, это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение. Также расширят тротуары и заменят их покрытие, обновят асфальт на проезжей части, обустроят парковочные карманы, а для пассажиров установят 16 современных остановочных павильонов с зарядными слотами.

На станции метро «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ смонтированы пять лифтов для маломобильных групп граждан. Отмечается, что новый транспортно-пересадочный узел объединит две линии метро, строящуюся станцию МЦД-3 Митьково и наземный транспорт.