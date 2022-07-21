Андрей Бочкарев: Лифты для маломобильных граждан смонтированы на станции «Сокольники» БКЛ

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Сокольники Карта всех событий

Пять лифтов для маломобильных групп граждан смонтированы на станции метро «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в четверг, 21 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Устанавливаются современные инженерные системы и оборудование, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Три лифта свяжут входы в метро с уровнем кассовых залов, а еще два будут вести от касс на платформу, — сказал он.

Глава Строительного комплекса добавил, что у станции «Сокольники» два подземных вестибюля под Сокольнической площадью и три входа: два со стороны Русаковской улицы и один со стороны парка «Сокольники». В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что ранее на станции были смонтированы 16 эскалаторов.

Новый транспортно-пересадочный узел «Сокольники» объединит две линии метро, строящуюся станцию МЦД-3 Митьково и наземный транспорт. Отмечается, что продолжительность маршрута между соседними районами уменьшится в среднем на 15 минут.

Накануне, 20 июля, сообщалось, что после открытия станции «Сокольники» БКЛ москвичи смогут быстрее добираться до одноименного парка.