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Андрей Бочкарев: Лифты для маломобильных граждан смонтированы на станции «Сокольники» БКЛ

Елена Самойлова
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Андрей Бочкарев: Лифты для маломобильных граждан смонтированы на станции «Сокольники» БКЛ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Сокольники Карта всех событий

Пять лифтов для маломобильных групп граждан смонтированы на станции метро «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в четверг, 21 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Устанавливаются современные инженерные системы и оборудование, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Три лифта свяжут входы в метро с уровнем кассовых залов, а еще два будут вести от касс на платформу, — сказал он.

Глава Строительного комплекса добавил, что у станции «Сокольники» два подземных вестибюля под Сокольнической площадью и три входа: два со стороны Русаковской улицы и один со стороны парка «Сокольники». В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что ранее на станции были смонтированы 16 эскалаторов.

Новый транспортно-пересадочный узел «Сокольники» объединит две линии метро, строящуюся станцию МЦД-3 Митьково и наземный транспорт. Отмечается, что продолжительность маршрута между соседними районами уменьшится в среднем на 15 минут.

Накануне, 20 июля, сообщалось, что после открытия станции «Сокольники» БКЛ москвичи смогут быстрее добираться до одноименного парка.

Восточный административный округ (ВАО) Район Сокольники Большая Кольцевая линия (БКЛ)
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