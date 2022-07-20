ТПУ «Сокольники» объединит метро, МЦД-3 и наземный транспорт

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Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

После открытия станции «Сокольники» БКЛ метро москвичи смогут быстрее добираться до одноименного парка. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Поездки станут быстрее и комфортнее для 900 тысяч жителей 13 районов города. Улучшится связь между районами Мещанский, Сокольники, Соколиная Гора, Басманный и другими, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Новый транспортно-пересадочный узел «Сокольники» объединит две линии метро, строящуюся станцию МЦД-3 Митьково и наземный транспорт, добавил он. Отмечается, что продолжительность маршрута между соседними районами уменьшится в среднем на 15 минут.

Например, до «Рижской» маршрут сократится с 25 до 10 минут. Кроме того, почти 61 тысяча жителей района Сокольники получит новые маршруты. При этом 42 тысячи из них живут в пешей доступности от новой станции. Также на десять процентов разгрузятся улица Русаковская, Сокольнический Вал и ТТК, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершают архитектурно-отделочные работы во втором вестибюле станции «Сокольники».