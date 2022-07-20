Андрей Бочкарев: В вестибюле станции «Сокольники» БКЛ метро установлены турникеты

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты завершают архитектурно-отделочные работы во втором вестибюле станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Через вестибюль № 2 пассажиры станции «Сокольники» БКЛ смогут выйти к Песочному переулку и парку Сокольники. Сейчас внутри вестибюля на полу уложен гранит, стены облицованы гранитом и мрамором — интерьер вестибюля выполняется в черных и серых тонах. Продолжается установка инженерного оборудования, в частности, выполнен монтаж турникетов, — рассказал он.

По словам Бочкарева, всего у станции построят два подземных вестибюля, которые будут расположены под Сокольнической площадью. Так, под первым вестибюлем пассажиры смогут пересесть на Сокольническую линию и выйти к Русаковской улице. В настоящее время там идут отделочные работы и установка оборудования.

Как отметил генеральный директор инжинирингового холдинга АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, художественное оформление новой станции БКЛ посвящено труду тех, кто строил метро.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ на станции «Сокольники» БКЛ метро. Он подчеркнул, что в этом году еще три станции готовятся к запуску, среди них — «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники».