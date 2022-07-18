Андрей Бочкарев рассказал об архитектурной отделке на станции «Рижская» БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строители устанавливают архитектурные элементы над центром платформы будущей станции Большой кольцевой линии «Рижская», а также над путями и в зоне пересадки на соседнюю линию. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжаются работы по архитектурной отделке платформенного участка станции «Рижская», более чем на треть выполнена укладка пола гранитом. Строители приступили к установке панелей-зонтов вдоль центральной части платформы, аналогичные работы начинаются над путями, — рассказал он.

Он отметил, что потолочные панели-зонты играют не только декоративную роль, но и будут служить защитой от дождя и снега. Заммэра добавил, что в настоящее время также идет установка главных архитектурных элементов станции — металлических арочных порталов, связывающих центральный зал с платформами. Таких арок будет 16 — по восемь с каждой стороны.

Фото: АО «Мосинжпроект»

Станция «Рижская» БКЛ будет объединена пересадкой не только с одноименной станцией оранжевой ветки, но и с Рижским вокзалом и платформами диаметра МЦД-2. Она войдет в состав северо-восточного участка кольца вместе со строящимися станциями «Сокольники» и «Марьина Роща». Из-за работ по интеграции данного участка в работу БКЛ с 23 июля по 22 августа не будут ходить поезда между станциями «Савеловская» и «Петровский парк».