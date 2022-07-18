Участок между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» БКЛ закроют с 23 июля по 22 августа
С 23 июля по 22 августа не будут ходить поезда между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» Большой кольцевой линии (БКЛ). Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы.
Уточняется, что приостановка движения будет связана с работами по присоединению нового участка. Так, к БКЛ присоединятся несколько новых станций: «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники», которые вскоре начнут работу.
На период ограничений пассажирам рекомендуется пользоваться станцией «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии, Кольцевой линией или электробусом Т42, отметили на сайте.
14 июля специалисты начали монтаж архитектурного освещения в кассовом зале и на платформе строящейся станции БКЛ метро «Кленовый бульвар». На данный момент специалисты завершили монтаж эскалаторов и продолжают прокладывать инженерные системы. Кроме того, была начата подготовка к проведению обкатки и грузовых испытаний.