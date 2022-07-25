Китайский дипломат ответил на заявления США об объявлении России «спонсором терроризма»

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Америке следует создавать благоприятные условия для переговоров России и Украины. Такое заявление в понедельник, 25 июля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, комментируя возможное объявление России «спонсором терроризма» в США.

— Китай всегда считал, что в украинском вопросе диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта, — цитирует дипломата РИА Новости.

США намерены признать Россию страной — спонсором терроризма из-за того, что санкции в отношении РФ не приносят должного эффекта.

Так, 21 июля спикер палаты представителей Конгресса Америки Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдепартамент не внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, то это сделает Конгресс.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пелоси. По его словам, в Кремле крайне негативно оценивают последствия такого шага.

Сам список стран — спонсоров терроризма составляется Госдепом США. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению американских властей, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».