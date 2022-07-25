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Завершено расследование дела в отношении пермского стрелка Бекмансурова

Анастасия Колоскова
Происшествия
Завершено расследование дела в отношении пермского стрелка Бекмансурова
Фото: gov.spb.ru

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, который в сентябре открыл стрельбу в Пермском университете. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он обвиняется в совершении убийства и покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, из хулиганских побуждений; посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом.

В ходе следствия правоохранители допросили более 1130 свидетелей, провели свыше 230 судебных экспертиз и более 185 осмотров мест происшествий и предметов.

Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд, говорится в сообщении.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

В результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. 14 октября суд арестовал его на два месяца.

Обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым.

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