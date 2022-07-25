Закрутим вентиль или откажутся сами: почему Европа готовится к остановке поставок газа

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению. Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, при каких условиях может произойти прекращение поставок российского голубого топлива в Европу.

По его мнению, далеко не каждая европейская страна сегодня готова отказаться от российских энергоресурсов, ситуация с переходом на альтернативные источники является «задачей каждой отдельно взятой страны ЕС»:

— Во-первых, со стороны европейских стран никаких неожиданностей не последует, все они согласовывают планы поэтапного отказа от российских углеводородов. Во-вторых, у каждого государства свои планы и методы перехода на альтернативные источники. Тем не менее данный переход не будет мгновенным, понадобится время для его осуществления, ведь география и транспортная доступность у стран отличаются. Кому-то удобно транспортировать, скажем, сжиженный газ, а у кого-то такой инфраструктуры нет. То есть полный отказ Европы от российской энергетики — это очень длительный и постепенный процесс.

В свою очередь России, по словам Кортунова, нет никакого смысла покидать или целенаправленно закручивать газовый вентиль, ведь официальной Москве тоже нужно время для плавной переориентировки с одного рынка на другой:

— России на самом деле очень невыгодно полностью и навеки покидать Европу. Ведь вся имеющаяся инфраструктура была создана как раз для того, чтобы снабжать энергетикой именно европейских потребителей. И наши амбиции, связанные с лозунгом «Газовое будущее России — это азиатское направление», похвальны и вполне реальны, но нужно время для приспособления к работе с азиатскими пользователями.

Политолог отметил, что основными покупателями отечественных энергоносителей могут стать Китай и Индия, но для этого нужно наладить логистику поставки газа в эти страны:

— В этих странах постепенно уходят от угольной энергетики, и газ считается оптимально допустимым топливом, которое не так сильно бьет по экологии, чем использования угля. В то же время газ тоже генерирует углеводородные выбросы. И в перспективе, даже если РФ, Китай и Индия наладят рынок поставок энергетики, постепенно, а, вернее, к 2060 году, России придется придумать альтернативные способы продажи топлива, потому что к этому времени Китай планирует полностью избавиться от всех углеводородов.

Остальной мир, по словам спикера, тоже пойдет по такому пути. И в долгосрочной перспективе понадобятся новые механизмы экспорта отечественных энергоресурсов, заключил спикер.