Политолог Кортунов рассказал о газовом будущем России

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В ближайшем будущем у России не возникнет потребности закручивать газовый вентиль и покидать энергетический рынок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог и общественный деятель Андрей Кортунов.

— России на самом деле очень невыгодно полностью и навеки покидать Европу. Ведь вся имеющаяся инфраструктура была создана как раз для того, чтобы снабжать энергетикой именно европейских потребителей, — сказал он.

Политолог добавил, что в будущем основными покупателями российских энергоносителей могут стать Китай и Индия. Однако для этого необходима переориентировка на азиатский рынок и выстраивание логистики поставок сырья в эти страны.

Кортунов отметил, что в Китае и Индии на данный момент происходит переход от угольной энергетике к газовой. Это связано с оптимальностью и экологичностью голубого топлива. Однако это не отменяет тот факт, что газ генерирует углеводородные выбросы.

До этого первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Игорь Ананских заявил, что отказ Евросоюза от российского газа стал победой для Газпрома. По его словам, США давно настраивали европейские страны отказаться от долгосрочных контрактов с российской компанией. Это привело к тому, что сегодня почти все страны — участники объединения вынуждены покупать сырье по рыночным ценам.