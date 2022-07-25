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«Это уникальные животные»: Дроздов объяснил секрет популярности кошек

Евгений Белоусов
Общество
«Это уникальные животные»: Дроздов объяснил секрет популярности кошек
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Телеведущий, профессор МГУ и зоолог Николай Дроздов раскрыл секрет популярности кошек. Этот вопрос он услышал буквально в первые минуты после того, как в его руках оказался микрофон: Дроздов стал спикером фестиваля VK Fest. Ученый уверяет, что кошки — это действительно уникальные создания.

— Почему любят котиков? Я тоже люблю. Это уникальное животное. Они думают, что мы какие-то странные, чего-то суетимся. Любовь к животным безусловна, — объяснил Дроздов.

Он также рассказал, что в детстве у него самого тоже был кот, который согревал его, передает KP.RU.

11 июля СМИ сообщили, что Дроздов потерял сознание на съемках эпизода подкаста в Москве. Уточняется, что ему стало плохо во время съемок. Сотрудники библиотеки тут же вызвали телеведущему скорую.

Однако позднее сам зоолог опроверг эту информацию. Он объяснил, что во время съемок у него просто закружилась голова и упало давление. Однако вскоре к нему приехал врач. Сам Дроздов отметил, что он просто слишком долго просидел в одной позе.

Животные Кошки Николай Дроздов
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