Рестораторам порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра и ливня в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Рестораторам рекомендуют закрыть летние веранды из-за надвигающейся на Москву непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента торговли и услуг в понедельник, 25 июля.

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — говорится в сообщении.

Владельцев заведений также призывают укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В ближайшие часы в столице ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер до 14–17 метров в секунду. Такая погода продержится до конца суток.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий эксперт рассказал, какие меры предосторожности важно соблюдать во время мощных ливней в городе.

По прогнозам синоптиков, жара в Москве продержится до конца недели. Так, 26 и 27 июля температура воздуха составит от 29 до 31 градусов тепла. А к четвергу столбик термометра опустится до 25 градусов. В пятницу, 29 июля, обещают переменную облачность. Температура составит плюс 23–28 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.