Попова: Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки
Риски распространения обезьяньей оспы в России крайне малы. Такое заявление в понедельник, 25 июля, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Риски распространения в РФ крайне невелики, — цитирует Попову РИА Новости.
Помимо этого, на российской территории нет новых выявленных случаев оспы обезьян.
Ситуация с заболеванием, как подчеркивает Роспотребнадзор, находится на строгом контроле. В ведомстве заверили, что принимаются все меры для предотвращения рисков завоза обезьяньей оспы и возможностей ее распространения.
Единственный случай заражения был зафиксирован 12 июля. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии. Сейчас он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, болезнь не представляет опасности для его здоровья. Сообщалось, что в данный момент система здравоохранения России может справляться с такого рода ситуациями.
Зараженным может и будет оказываться качественная медпомощь.