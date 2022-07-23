Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России новых случаев оспы обезьян

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На территории России нет новых выявленных случаев оспы обезьян. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ситуация с заболеванием, как подчеркивается, находится на строгом контроле. Роспотребнадзор заверил, что принимаются все меры для предотвращения рисков завоза обезьяньей оспы и возможностей ее распространения.

В том числе был усилен санитарно-карантинный контроль на границах. Уточняется, что на всей территории России имеется возможность оперативного тестирования на оспу обезьян, передает ТАСС.

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии.

В настоящее время он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, болезнь не представляет опасности для его здоровья.

23 июля ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Согласно последним данным организации, в настоящее время зарегистрировано порядка 14 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 70 странах мира, также зафиксировано пять летальных исходов.