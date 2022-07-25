Собянин рассказал о реновации промзоны ЗИЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

На территории ЗИЛа реализуется один из крупнейших в мире проектов реновации промзон. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы начали его (проект — прим. «ВМ») около десяти лет назад. К работе привлекли Институт Генплана Москвы, ведущие архитектурные бюро. В итоге родилась сама концепция комплексного развития старых промышленных территорий. В 2020 году она легла в основу программы «Индустриальные кварталы», — рассказал мэр.

По словам Собянина, по этой программе в городе будут преобразовано около 150 неэффективно используемых участков. Так, на ЗИЛе к 2030 году запланирован ввод примерно 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Территория будет благоустраиваться с каждым годом все сильнее. На ней появятся новые детские сады и школы.

Сейчас там уже открыты спорткомплекс с ледовой ареной и Центр водных видов спорта, а также набережная Марка Шагала. Рядом находится новый развлекательный парк «Остров Мечты», подытожил глава города на своей странице в Telegram.

1/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 4/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках реорганизации территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ было построено почти 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости за восемь лет.

Еще один участок бывшей промышленной зоны «Тушино» будет преобразован в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы».