Собянин рассказал о реновации промзоны ЗИЛ
На территории ЗИЛа реализуется один из крупнейших в мире проектов реновации промзон. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Мы начали его (проект — прим. «ВМ») около десяти лет назад. К работе привлекли Институт Генплана Москвы, ведущие архитектурные бюро. В итоге родилась сама концепция комплексного развития старых промышленных территорий. В 2020 году она легла в основу программы «Индустриальные кварталы», — рассказал мэр.
По словам Собянина, по этой программе в городе будут преобразовано около 150 неэффективно используемых участков. Так, на ЗИЛе к 2030 году запланирован ввод примерно 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Территория будет благоустраиваться с каждым годом все сильнее. На ней появятся новые детские сады и школы.
Сейчас там уже открыты спорткомплекс с ледовой ареной и Центр водных видов спорта, а также набережная Марка Шагала. Рядом находится новый развлекательный парк «Остров Мечты», подытожил глава города на своей странице в Telegram.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках реорганизации территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ было построено почти 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости за восемь лет.
Еще один участок бывшей промышленной зоны «Тушино» будет преобразован в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы».