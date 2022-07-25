Полиция разыскивает убийцу двух мужчин в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Павловский Посад Карта всех событий

Житель Павловского Посада разыскивается из-за причастности к убийству двух человек. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Разыскивается Кружков Игорь Борисович 1969 года рождения. На вид ему 55–60 лет, рост 180–185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные черного цвета. На момент совершения преступления Кружков был одет в камуфляжную форму, при себе рюкзак темного цвета. Уточняется, что преступник вооружен.

Также на нем могут быть спортивные штаны черного цвета с белыми полосками по бокам, футболка цвета хаки (камуфляжная), кепка-панама бежевого цвета, на ногах черные резиновые сапоги.

1/2 Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области 2/2 Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Имеющих какую-либо информацию о местонахождении Кружкова просят обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам: 112, 8 (495) 609-49-71, 609-77-06, 8 (496) 432-33-75.

В районе подмосковного Павловского Посада 23июля были убиты два человека. О том, что известно о стрелке, читайте в материале «Вечерней Москвы».