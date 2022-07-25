Проще, чем кажется: как собрать документы для новорожденного и где они понадобятся
Сюжет:Проще, чем кажется
После рождения ребенка родителям требуется собрать для него документы. Какие бумаги необходимы для малыша и как их получить — в материале «Вечерней Москвы».
Какие документы выдают в роддоме?
- Медицинское свидетельство о рождении (с помощью него в загсе оформляется обычное);
- Родовой сертификат (нужен для наблюдения ребенка в поликлинике в первый год жизни);
- Выписной эпикриз (с указанием роста, веса и других данных о ребенке).
Виды необходимых документов для младенца:
- Свидетельство о рождении;
- СНИЛС;
- Полис ОМС;
- Регистрация по месту жительства по форме № 8.
Где получить свидетельство о рождении?
- В отделениях МФЦ;
- В ЗАГСах;
- На портале госуслуг;
- Некоторых роддома выдают при выписке.
Как оформить СНИЛС для младенца?
Загрузить свидетельство о рождении на сайт госуслуг — СНИЛС присвоится автоматически.
Что нужно для оформления полиса ОМС?
- Свидетельство о рождении ребенка;
- СНИЛС;
- Паспорт одного из родителей;
- Заявление о выдаче полиса.
Где оформить полис ОМС?
- На портале госуслуг;
- В отделении МФЦ;
- В офисе страховой компании.
Что нужно для регистрации малыша по месту жительства?
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Паспорта обоих родителей;
- Заявление о регистрации;
- Если родители не в браке или прописаны в разных местах, понадобится согласие одного из них на прописку ребенка.
Где оформить регистрацию?
- На сайте госуслуг;
- В отделении МФЦ;
- В отделе по вопросам миграции МВД.
Какие выплаты положены при рождении ребенка?
- Единовременное пособие в размере — 20 472 рубля;
- Региональные надбавки: в Москве за первого ребенка выплатят 6313 рублей, за второго и следующих — по 16 642 рубля.
Куда обратиться для начисления выплат?
- В отделение МФЦ (в течение шести месяцев после рождения);
- В клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства (в течение шести месяцев после рождения).
Какие документы потребуются для начисления выплат?
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Справка о рождении ребенка по форме № 1;
- Справка с места работы родителя;
- Заявление о назначении пособия;
- Номер расчетного счета.