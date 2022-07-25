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Проще, чем кажется: как собрать документы для новорожденного и где они понадобятся

Илья Ашуров
Елена Самойлова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: как собрать документы для новорожденного и где они понадобятся
Фото: Pixabay

После рождения ребенка родителям требуется собрать для него документы. Какие бумаги необходимы для малыша и как их получить — в материале «Вечерней Москвы».

Какие документы выдают в роддоме?

  • Медицинское свидетельство о рождении (с помощью него в загсе оформляется обычное);
  • Родовой сертификат (нужен для наблюдения ребенка в поликлинике в первый год жизни);
  • Выписной эпикриз (с указанием роста, веса и других данных о ребенке).

Виды необходимых документов для младенца:

  • Свидетельство о рождении;
  • СНИЛС;
  • Полис ОМС;
  • Регистрация по месту жительства по форме № 8.

Где получить свидетельство о рождении?

  • В отделениях МФЦ;
  • В ЗАГСах;
  • На портале госуслуг;
  • Некоторых роддома выдают при выписке.

Как оформить СНИЛС для младенца?

Загрузить свидетельство о рождении на сайт госуслуг — СНИЛС присвоится автоматически.

Что нужно для оформления полиса ОМС?

  • Свидетельство о рождении ребенка;
  • СНИЛС;
  • Паспорт одного из родителей;
  • Заявление о выдаче полиса.

Где оформить полис ОМС?

  • На портале госуслуг;
  • В отделении МФЦ;
  • В офисе страховой компании.

Что нужно для регистрации малыша по месту жительства?

  • Свидетельство о рождении ребенка;
  • Паспорта обоих родителей;
  • Заявление о регистрации;
  • Если родители не в браке или прописаны в разных местах, понадобится согласие одного из них на прописку ребенка.

Где оформить регистрацию?

  • На сайте госуслуг;
  • В отделении МФЦ;
  • В отделе по вопросам миграции МВД.

Какие выплаты положены при рождении ребенка?

  • Единовременное пособие в размере — 20 472 рубля;
  • Региональные надбавки: в Москве за первого ребенка выплатят 6313 рублей, за второго и следующих — по 16 642 рубля.

Куда обратиться для начисления выплат?

  • В отделение МФЦ (в течение шести месяцев после рождения);
  • В клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства (в течение шести месяцев после рождения).

Какие документы потребуются для начисления выплат?

  • Свидетельство о рождении ребенка;
  • Справка о рождении ребенка по форме № 1;
  • Справка с места работы родителя;
  • Заявление о назначении пособия;
  • Номер расчетного счета.
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