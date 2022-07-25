Польша отвергла предложение Евросоюза о сокращении потребления газа

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Польша предлагает на время газового кризиса приостановить действие европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS). Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.

— Во многих странах отход от газа или редукция газа означает больше угля. Что в такой ситуации с ETS? Для нас механизмом солидарности, который поддержал бы нашу экономику, который поддержал бы нашу энергетическую безопасность, была бы приостановка ETS до момента его комплексной реформы, — заявила она.

По словам министра, Польша планирует поднять эту тему на встрече министров энергетики Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что нежелание Канады возвращать после сервисных работ турбину для «Северного потока» было связано не с санкциями, а со стремлением выйти на рынок ЕС с собственными энергоресурсами. Россия перекачивала в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год за счет машин компании Siemens.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России не доставили проблем Москве, а Европа потеряла уже четыре правительства. Также он подчеркнул, что большая часть планеты Европу демонстративно не поддержала.