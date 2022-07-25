Путин призвал определить экономическую модель развития российской авиаотрасли

Фото: Администрация президента РФ

Затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник, 25 июля.

Главной темой совещания стало развитие авиационных перевозок и авиастроения. В ходе своего выступления глава государства отметил, что необходимо согласовать график поставок новой авиационной техники, а также определить экономическую модель производства и обновления парка. Сделать это нужно, учитывая интересы граждан в вопросах доступности и удобства перелетов.

— Необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновлении авиапарка будут учтены интересы наших граждан в части доступности и удобства перелетов, — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что при этом нужно соблюдать баланс между интересами авиастроителей и авиакомпаний, чтобы создать конкурентные условия для приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов. Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок ключевой для отрасли, а также призвал уделить особое внимание удаленным и труднодоступным местам в этом вопросе.

Страна имеет уникальные возможности для развития и реализации потенциала в авиастроении, несмотря на трудности, возникшие из-за санкций и «неадекватных» решений бывших партнеров на Западе, цитирует главу РФ РИА Новости.

Президент объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий. Это решение необходимо для привлечения талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, помощи в вовлечении ученых и разработчиков в решение важнейших задач развития общества.