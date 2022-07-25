Путин заявил, что сфера авиаперевозок оказалась под ударом из-за санкций

Фото: Администрация президента РФ

Сфера авиационных перевозок оказалась под ударом из-за антироссийских санкций Запада. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров (именно бывших, потому что они отказываются с нами работать), откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, — заявил глава государства.

Путин особо подчеркнул стратегическую важность авиационной отрасли для России. Так, она важна для обеспечения транспортной доступности и способствует созданию рабочих мест в смежных производствах.

Однако даже в таких жестких условиях, добавил президент, можно найти уникальную возможность для выхода на «принципиально новый уровень», передает РИА Новости.

До этого российский лидер заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб самим западным странам, что выливается в том числе в рост цен на нефть и в продовольственный кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия не просит Запад о снятии санкций.

Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Кроме того, запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями также будет несколько ослаблен.