Эрдоган заявил, что отношение западных лидеров к Путину не красит их

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Президент Турции Тайип Эрдоган высказался, что отношение западных политиков к президенту РФ Владимир Путину не красит их. Об этом он заявил в понедельник, 25 июля, в ходе интервью TRT.

— Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите, — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что продуктовая сделка поможет преодолеть продовольственный кризис в мире. По его словам, последствия глобального продовольственного кризиса, который достиг опасных масштабов, начнут слабеть в случае успешной реализации плана. Он заверил, что оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула.