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Жителей Германии призвали купаться в озерах из-за нехватки газа в стране

Юлия Курганова
В мире
Жителей Германии призвали купаться в озерах из-за нехватки газа в стране
Фото: Pixabay

Торгово-промышленная палата (ТПП) в ФРГ предупредила, что бассейны в стране могут закрыться из-за возможной нехватки газа. Об этом сообщил глава объединения Ян Эдер в интервью радиостанции RBB-Inforadio.

Он сказал, что в настоящее время Германия находится в эпицентре энергетического кризиса. Растет социальная напряженность, граждане беспокоятся о возможной нехватке газа и высоких затратах на электричество, также их пугает перспектива потерять работу.

По словам Эдера, в таких условиях нужно активно экономить.

— Мы действительно должны закрыть бассейны и сказать людям: вы должны прыгнуть в озеро сейчас, чтобы сэкономить газ, — заявил он.

Кроме того, глава ТПП призвал местные власти разработать концепцию, которая поддержала бы немецкую промышленность.

25 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ. По ее словам, на сегодняшний день российский газ не поставляется или поставляется лишь частично в 12 стран Евросоюза.

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